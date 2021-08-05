***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2021 12:00
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954928
BIST
12:351.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:358,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0695
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:3510,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1149
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:35497,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,59
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VBTYZ
|20,90
|4.538.414
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.708.775
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.195.351
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.273.449
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.743.845
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|58.682.707
|% -9,92
|
|METUR
|4,50
|106.334.407
|% -9,64
|
|EMKEL
|2,78
|55.259.786
|% -6,40
|
|SANFM
|20,42
|5.367.488
|% -5,02
|
|BMSCH
|8,44
|36.650.248
|% -4,85
|
|KOZAL
|112,00
|965.583.421
|% 5,66
|
|GARAN
|9,01
|666.868.940
|% -0,99
|
|TUPRS
|97,60
|521.257.479
|% 3,23
|
|KOZAA
|14,44
|322.227.605
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,42
|191.737.383
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,42
|191.737.383
|% -1,22
|
|GARAN
|9,01
|666.868.940
|% -0,99
|
|ODAS
|1,37
|67.942.533
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,36
|56.940.485
|% -0,73
|
|PEKGY
|0,98
|32.830.859
|% -1,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5422
|8,5441
|% 0,82
|
|Euro
|10,1033
|10,1552
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,8471
|11,9065
|% 0,91
|
|Frank
|9,3912
|9,4477
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,77
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,80
|
|Altın Gr.
|497
|498
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|26,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|27,97
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,53
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,05
|
|B. Petrol
|70,85
|70,85
|0,47
|