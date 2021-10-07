***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2021 08:36
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967659
BIST
11:271.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:278,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:2710,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:27503,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 503,30
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:27
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.949.090
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,78
|84.007.608
|% 9,61
|
|DOBUR
|28,62
|2.757.424
|% 8,41
|
|NUGYO
|13,44
|10.684.602
|% 8,13
|
|SEYKM
|16,20
|6.402.860
|% -10,00
|
|IDEAS
|48,42
|6.648.309
|% -9,07
|
|DZGYO
|1,73
|13.804.007
|% -7,98
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,03
|44.381.372
|% -4,29
|
|PETKM
|6,03
|503.674.255
|% -1,15
|
|GARAN
|9,30
|418.725.330
|% 0,87
|
|EREGL
|16,62
|343.287.929
|% 2,91
|
|THYAO
|13,96
|288.128.413
|% 1,82
|
|ASELS
|15,26
|201.523.646
|% 2,90
|
|PETKM
|6,03
|503.674.255
|% -1,15
|
|EKGYO
|1,77
|80.070.899
|% 0,57
|
|GARAN
|9,30
|418.725.330
|% 0,87
|
|GLYHO
|1,90
|79.434.328
|% 0,00
|
|HALKB
|4,30
|190.648.881
|% 2,38
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8732
|8,8756
|% 0,06
|
|Euro
|10,2785
|10,2857
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,0136
|12,0738
|% -0,02
|
|Frank
|9,5417
|9,5992
|% 0,13
|
|Riyal
|2,3595
|2,3714
|% 0,03
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|