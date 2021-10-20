***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
20.10.2021 10:50
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971531
BIST
13:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:059,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:0510,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0204
|Açılış
|: 10,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:05533,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,03
|Açılış
|: 533,66
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:03
|UFUK
|22,54
|293.516
|% 9,95
|
|EGEPO
|5,69
|67.818.189
|% 9,85
|
|IZTAR
|23,56
|11.224.522
|% 9,18
|
|OLMK
|6,93
|2.616.230
|% 8,28
|
|GUBRF
|58,20
|541.905.658
|% 7,78
|
|BIOEN
|27,00
|138.825.404
|% -10,00
|
|KSTUR
|250,00
|472.547
|% -9,58
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DOKTA
|23,00
|1.564.543
|% -5,51
|
|DITAS
|18,35
|19.020.476
|% -4,48
|
|THYAO
|14,07
|1.135.157.257
|% -1,75
|
|GARAN
|9,08
|859.948.253
|% 0,55
|
|GUBRF
|58,20
|541.905.658
|% 7,78
|
|KRDMD
|7,25
|326.525.645
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,43
|317.566.193
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,95
|239.017.702
|% 2,09
|
|GARAN
|9,08
|859.948.253
|% 0,55
|
|THYAO
|14,07
|1.135.157.257
|% -1,75
|
|TSPOR
|3,81
|241.677.419
|% 7,63
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3234
|9,3267
|% 0,35
|
|Euro
|10,8394
|10,8452
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,8077
|12,8719
|% 0,25
|
|Frank
|10,0577
|10,1183
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4799
|2,4923
|% 0,42
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,89
|
|Altın Gr.
|534
|534
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.513
|3.601
|3,89
|
|Yarım
|1.698
|1.742
|1,89
|
|Çeyrek
|852
|871
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,72
|