***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 10:51
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981373
BIST
12:141.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 20,45
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:1413,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1039
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:1415,4377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1421
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:14782,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -6,80
|Açılış
|: 782,47
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BAGFS
|12,60
|7.883.792
|% 9,09
|
|AKCNS
|20,12
|8.371.785
|% 5,34
|
|AKSUE
|23,00
|1.715.347
|% 3,98
|
|AEFES
|27,92
|32.679.674
|% 3,10
|
|ASUZU
|26,74
|13.313.669
|% 1,98
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,30
|132.788.398
|% -6,12
|
|ACSEL
|21,30
|34.620.393
|% -6,00
|
|SISE
|13,89
|1.488.849.647
|% 4,12
|
|KRDMD
|9,57
|1.236.772.089
|% 2,90
|
|THYAO
|19,28
|1.029.497.345
|% 3,16
|
|GARAN
|11,80
|1.014.476.805
|% -0,34
|
|ASELS
|22,72
|782.797.395
|% 0,80
|
|ODAS
|1,67
|293.918.185
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,51
|526.410.480
|% -1,13
|
|KRDMD
|9,57
|1.236.772.089
|% 2,90
|
|TSKB
|1,64
|183.687.385
|% 0,61
|
|SISE
|13,89
|1.488.849.647
|% 4,12
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6921
|13,6997
|% -0,71
|
|Euro
|15,4254
|15,4380
|% -0,91
|
|Sterlin
|18,0755
|18,1662
|% -0,88
|
|Frank
|14,7276
|14,8163
|% -0,82
|
|Riyal
|3,6361
|3,6544
|% -0,83
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.163
|5.294
|-35,40
|
|Yarım
|2.495
|2.561
|-17,13
|
|Çeyrek
|1.252
|1.280
|-8,57
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|