***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 10:40
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006751
BIST
10:272.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 38,48
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
10:2714,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0476
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1412
En Düşük
13,9691
10:2715,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0494
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:27875,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,07
|Açılış
|: 875,33
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:27
|PRKAB
|46,78
|14.834.895
|% 7,54
|
|ISGYO
|7,12
|62.516.722
|% 7,07
|
|KLNMA
|13,88
|742.676
|% 6,85
|
|PKENT
|361,90
|4.266.946
|% 6,44
|
|ISGSY
|7,85
|4.911.315
|% 6,37
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|1.973.022
|% -7,17
|
|KRVGD
|10,07
|649.361
|% -4,73
|
|AKFGY
|3,46
|10.557.700
|% -4,16
|
|POLTK
|582,40
|2.732.958
|% -3,42
|
|KRDMD
|13,22
|548.541.723
|% 2,80
|
|THYAO
|26,32
|517.792.406
|% 1,31
|
|EREGL
|35,56
|398.156.270
|% 3,13
|
|ASELS
|23,64
|269.991.492
|% 2,96
|
|SASA
|48,78
|210.967.302
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,22
|548.541.723
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,70
|101.766.608
|% 1,37
|
|THYAO
|26,32
|517.792.406
|% 1,31
|
|GARAN
|11,71
|161.999.694
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,02
|26.866.850
|% 1,51
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1297
|14,1374
|% 0,34
|
|Euro
|15,6979
|15,7586
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,8757
|18,9704
|% 0,29
|
|Frank
|15,2982
|15,3903
|% 0,34
|
|Riyal
|3,7531
|3,7719
|% 0,24
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|3,39
|
|Altın Gr.
|874
|874
|2,10
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,88
|