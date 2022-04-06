***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2022 10:51
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016309
BIST
10:552.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,31
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.324
10:5514,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0258
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
10:5516,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0130
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
10:55910,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,17
|Açılış
|: 910,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler10:53
|DOAS
|70,05
|50.506.361
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|11.305.179
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.321.722
|% 9,95
|
|AYGAZ
|32,68
|45.011.964
|% 9,81
|
|IDEAS
|25,18
|19.615.062
|% 8,82
|
|SANEL
|5,13
|467.287
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|62.946
|% -10,00
|
|CEOEM
|11,44
|20.134.892
|% -3,70
|
|LIDER
|17,99
|96.787.230
|% -3,54
|
|GZNMI
|44,92
|9.019.427
|% -3,19
|
|THYAO
|34,82
|1.284.249.517
|% 0,93
|
|PETKM
|10,01
|965.174.174
|% 2,67
|
|ASELS
|26,16
|752.863.667
|% 0,54
|
|TUPRS
|245,50
|653.966.251
|% 1,87
|
|KOZAL
|158,50
|571.522.888
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,60
|260.010.088
|% 0,39
|
|PETKM
|10,01
|965.174.174
|% 2,67
|
|ODAS
|1,89
|170.032.601
|% -1,05
|
|DOHOL
|3,48
|166.044.074
|% 0,29
|
|YKBNK
|4,22
|168.671.575
|% 0,24
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7335
|14,7352
|% 0,15
|
|Euro
|16,0579
|16,0676
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1997
|19,2960
|% 0,02
|
|Frank
|15,7131
|15,8078
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9166
|3,9363
|% 0,05
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-1,71
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,98
|