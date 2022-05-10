***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 09:30
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028152
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
0
En Düşük
0
18:0515,2049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1199
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
18:0516,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1316
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,0851
En Düşük
15,9282
18:05908,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,30
|Açılış
|: 908,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
908,93
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|66,25
|43.782.714
|% 0,38
|
|TSGYO
|6,92
|6.139.025
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,10
|108.284.879
|% 0,00
|
|SODSN
|25,80
|287.228
|% 0,00
|
|VANGD
|4,02
|1.296.496
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,92
|6.139.025
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,10
|108.284.879
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,46
|64.141.822
|% 0,00
|
|VANGD
|4,02
|1.296.496
|% 0,00
|
|SODSN
|25,80
|287.228
|% 0,00
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% 0,00
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1915
|15,2049
|% 0,79
|
|Euro
|16,0576
|16,0727
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,6743
|18,7679
|% 0,70
|
|Frank
|15,2209
|15,3126
|% 0,68
|
|Riyal
|4,0294
|4,0496
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,60
|
|Altın Gr.
|908
|908
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
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