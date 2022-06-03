***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 10:58
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034458
BIST
11:292.621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 19,04
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.609
11:2916,5022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0482
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5162
En Düşük
16,4364
11:2917,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0942
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:29990,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 990,00
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|DOKTA
|26,54
|3.855.338
|% 9,04
|
|EPLAS
|20,64
|32.586.712
|% 8,29
|
|KGYO
|6,62
|9.954.582
|% 6,95
|
|YUNSA
|33,22
|28.971.315
|% 6,34
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.148.077
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,66
|166.404.117
|% -8,65
|
|AVGYO
|2,75
|7.180.636
|% -4,84
|
|OZRDN
|13,47
|1.910.488
|% -3,72
|
|SASA
|42,14
|1.519.806.598
|% 4,83
|
|KARSN
|7,47
|1.004.812.836
|% 3,89
|
|THYAO
|49,64
|813.494.704
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,28
|663.323.545
|% 0,33
|
|EREGL
|34,88
|645.076.317
|% 0,58
|
|KARSN
|7,47
|1.004.812.836
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,84
|216.668.334
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,93
|292.363.826
|% 2,08
|
|TSKB
|2,19
|131.752.939
|% 4,29
|
|AKBNK
|8,74
|465.815.126
|% -1,02
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4909
|16,5011
|% 0,29
|
|Euro
|17,7540
|17,7879
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,6838
|20,7875
|% 0,21
|
|Frank
|17,1738
|17,2772
|% 0,34
|
|Riyal
|4,3859
|4,4079
|% 0,23
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,35
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,07
|