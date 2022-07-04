***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 11:44
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041034
BIST
14:272.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:2716,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0782
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8337
En Düşük
16,7215
14:2717,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1378
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:27977,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 977,91
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:25
|OYAYO
|9,49
|7.987.647
|% 9,71
|
|BERA
|15,26
|276.950.736
|% 9,08
|
|KLKIM
|23,66
|106.429.865
|% 8,63
|
|KMPUR
|36,48
|102.108.688
|% 7,93
|
|PEGYO
|2,08
|22.346.844
|% 7,77
|
|CANTE
|40,22
|63.825.668
|% -8,92
|
|MZHLD
|87,10
|16.259.201
|% -6,39
|
|MAKIM
|15,18
|130.597.237
|% -6,18
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,53
|29.188.600
|% -5,56
|
|THYAO
|49,26
|1.453.436.680
|% -0,08
|
|KOZAL
|197,60
|1.316.017.801
|% 5,67
|
|SISE
|21,80
|903.291.585
|% 2,16
|
|EREGL
|26,72
|687.419.550
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,62
|635.374.279
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,87
|528.430.684
|% 2,14
|
|ODAS
|2,82
|249.213.427
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,41
|263.882.138
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|103.880.123
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,25
|474.913.802
|% -0,35
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8273
|16,8336
|% 0,47
|
|Euro
|17,6020
|17,6173
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,3912
|20,4935
|% 0,91
|
|Frank
|17,4543
|17,5595
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4702
|4,4926
|% 0,42
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,74
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:25
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14:39XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 14, 429.00 milyon TL de
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14:39PINSU
Yüzde 7.09 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 444 adet işlem
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14:38ECILC
Yüzde 5.40 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 766, 994 adet işlem
-
14:37LIDER
Yüzde 4.49 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 646 adet işlem
-
14:36BMSTL
Yüzde 4.04 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 978, 849 adet işlem