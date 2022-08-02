***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 18:06
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051209
BIST
17:552.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,95
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
17:5517,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:5518,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0408
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:551.026,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.026,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|466.762.162
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.228.541
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.215.882
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|69.192.380
|% 9,96
|
|YAYLA
|5,07
|5.935.905
|% -9,95
|
|KZBGY
|57,45
|111.034.235
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|21.243.235
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,25
|108.484.398
|% -9,02
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,55
|6.741.597.205
|% 2,04
|
|SASA
|48,50
|2.896.963.878
|% 4,30
|
|SISE
|22,80
|2.412.785.090
|% -1,30
|
|TOASO
|79,20
|1.495.689.040
|% 6,38
|
|EREGL
|27,78
|1.420.663.885
|% -0,93
|
|TSKB
|2,62
|895.234.700
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,09
|971.711.917
|% -1,59
|
|ODAS
|4,01
|1.207.189.544
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,83
|1.194.792.024
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,69
|312.497.264
|% 0,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9466
|17,9595
|% 0,41
|
|Euro
|18,3014
|18,3248
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,8501
|21,9597
|% -0,07
|
|Frank
|18,7172
|18,8300
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% 0,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|7,97
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|10,54
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.879
|6.931
|48,00
|
|Yarım
|3.352
|3.389
|24,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,50
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
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17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM