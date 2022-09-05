***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 11:55
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060090
BIST
11:523.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 78,95
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.303
En Düşük
3.248
11:5218,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:5218,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0275
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:521.003,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.003,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ICBCT
|7,93
|32.075.958
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.958.580
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.458.769
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|49.848.116
|% 9,88
|
|HLGYO
|3,71
|201.143.923
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.177.167
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,32
|9.192.296
|% -8,43
|
|ULUSE
|133,50
|33.797.634
|% -6,25
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,55
|3.183.443.126
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,14
|2.888.274.629
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,36
|2.625.048.909
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,56
|2.344.458.277
|% 4,07
|
|GARAN
|25,14
|1.807.145.438
|% 3,12
|
|EKGYO
|4,36
|2.625.048.909
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,14
|2.888.274.629
|% 4,23
|
|AKBNK
|13,56
|2.344.458.277
|% 4,07
|
|ISCTR
|9,28
|1.480.876.400
|% 4,98
|
|HALKB
|9,77
|1.257.933.468
|% 8,80
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2224
|18,2279
|% 0,15
|
|Euro
|18,0810
|18,0914
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8735
|20,9782
|% -0,08
|
|Frank
|18,4635
|18,5747
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.755
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 939, 414 adet işlem
-
12:06INVEO
Yüzde 7.61 oranında artışla 16.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 824, 773 adet işlem
-
12:05SEGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 654, 872 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, FROTO, KOZAL
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, EKGYO, PGSUS