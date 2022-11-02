***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.11.2022 10:56
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076132
BIST
11:234.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 23,36
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.080
En Düşük
4.040
11:2318,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
11:2318,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4556
En Düşük
18,2949
11:23990,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,23
|Açılış
|: 990,46
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
990,78
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler11:23
|VAKKO
|37,26
|11.496.275
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|30.761.582
|% 9,92
|
|AFYON
|6,93
|108.628.953
|% 9,13
|
|KRONT
|80,30
|24.920.868
|% 8,51
|
|MNDTR
|24,78
|103.602.092
|% 8,49
|
|MARTI
|5,57
|19.491.294
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|134.680.788
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,75
|48.550.354
|% -6,91
|
|LIDER
|45,16
|19.316.981
|% -6,42
|
|SASA
|126,30
|1.591.037.939
|% -3,95
|
|THYAO
|101,90
|1.495.352.972
|% -0,49
|
|ASELS
|33,50
|976.416.116
|% 0,48
|
|TUPRS
|394,70
|783.671.018
|% 1,21
|
|PETKM
|13,88
|715.611.917
|% 1,98
|
|EKGYO
|4,56
|562.749.120
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,01
|70.411.923
|% 2,02
|
|IHLAS
|0,86
|57.794.045
|% 6,17
|
|ODAS
|8,09
|494.250.007
|% 3,19
|
|SKBNK
|2,02
|123.325.936
|% 1,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6179
|18,6200
|% 0,18
|
|Euro
|18,4408
|18,4489
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,3630
|21,4702
|% 0,36
|
|Frank
|18,5720
|18,6838
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,90
|
|Altın Gr.
|989
|990
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.651
|6.705
|10,00
|
|Yarım
|3.241
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|0,77
|