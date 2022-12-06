***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 15:27
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084810
BIST
15:304.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 35,88
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:3018,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:3019,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0711
|Açılış
|: 19,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:301.066,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.066,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:28
|BARMA
|122,10
|32.219.138
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|86.282.980
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|313.315.589
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|383.241.820
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.153.054.735
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.276.840
|% -9,91
|
|BRLSM
|13,36
|84.146.394
|% -9,05
|
|KRDMD
|17,21
|10.279.887.944
|% 6,04
|
|THYAO
|135,40
|7.067.702.074
|% -2,31
|
|EREGL
|42,58
|5.374.970.258
|% 0,33
|
|SISE
|40,26
|3.929.817.992
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,29
|3.407.763.909
|% 0,06
|
|KRDMD
|17,21
|10.279.887.944
|% 6,04
|
|EKGYO
|7,30
|1.976.712.051
|% 0,41
|
|ADESE
|1,81
|413.020.407
|% -2,16
|
|AKBNK
|16,29
|3.407.763.909
|% 0,06
|
|ISCTR
|10,27
|1.896.215.723
|% 1,18
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6373
|% 0,00
|
|Euro
|19,6106
|19,6246
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,7250
|22,8389
|% 0,44
|
|Frank
|19,7641
|19,8832
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% -0,05
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|13,33
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|7,52
|
|Cumhuriyet
|7.138
|7.246
|-41,00
|
|Tam
|7.173
|7.220
|52,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|0,21
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|-1,09
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43HKTM
Yüzde 7.24 oranında artışla 81.50 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 708 adet işlem
-
15:42KRDMD
Yüzde 6.10 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 598, 411, 389 adet işlem
-
15:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, TKFEN
-
15:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 37 artarak (% 0.82 ) 4, 370
-
15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMB, RALYH, RHEAG, BALAT, EMNIS, DGNMO, KRDMA, VKING, DIRIT, KSTUR