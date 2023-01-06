***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 11:35
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aralık 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094956
BIST
13:095.265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 148,84
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.270
En Düşük
4.961
13:0918,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0919,7367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0277
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:091.107,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.107,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:09
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|DOKTA
|55,90
|14.299.820
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|84.840.631
|% 9,93
|
|VERUS
|120,00
|37.527.244
|% 9,09
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,62
|146.348.134
|% -6,86
|
|THYAO
|140,90
|6.474.452.462
|% 4,22
|
|EREGL
|40,38
|4.945.791.808
|% 0,75
|
|ASELS
|61,40
|4.796.890.170
|% 4,24
|
|EKGYO
|9,10
|3.160.142.797
|% 7,31
|
|KRDMD
|18,43
|2.620.345.825
|% 2,39
|
|EKGYO
|9,10
|3.160.142.797
|% 7,31
|
|YKBNK
|10,87
|1.760.043.420
|% 3,72
|
|KRDMD
|18,43
|2.620.345.825
|% 2,39
|
|SKBNK
|2,84
|357.668.422
|% 4,03
|
|EREGL
|40,38
|4.945.791.808
|% 0,75
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7628
|18,7711
|% 0,04
|
|Euro
|19,7215
|19,7367
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,1918
|22,3031
|% -0,43
|
|Frank
|19,8939
|20,0137
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9787
|5,0037
|% 0,03
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.518
|7.579
|-9,00
|
|Yarım
|3.641
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|0,54
|