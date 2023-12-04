***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.12.2023 11:30
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221813
BIST
'
16:368.070
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 43,57
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:3628,9015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:3631,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0617
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:361.917,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.917,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:36
|EKOS
|33,00
|133.069.926
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|185.204.760
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.190.597
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,98
|44.153.304
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.605.250
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.035.443.646
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|339.255.763
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.415.088
|% -9,95
|
|THYAO
|262,75
|7.871.487.920
|% 0,77
|
|SASA
|53,50
|2.728.846.696
|% 2,29
|
|TUPRS
|154,40
|2.648.520.703
|% 0,72
|
|ASELS
|49,28
|2.328.023.727
|% 1,61
|
|ISCTR
|22,12
|2.242.760.269
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,35
|1.049.173.354
|% 0,00
|
|ODAS
|11,35
|1.381.670.776
|% 5,00
|
|YKBNK
|19,95
|2.114.385.041
|% 0,66
|
|ISCTR
|22,12
|2.242.760.269
|% 0,27
|
|ZOREN
|5,01
|439.824.408
|% -0,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8947
|28,9015
|% 0,02
|
|Euro
|31,3855
|31,3989
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,5006
|36,6837
|% -0,31
|
|Frank
|32,9891
|33,1878
|% -0,35
|
|Riyal
|7,6796
|7,7181
|% -0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,27
|25,30
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|937,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,90
|990,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,49
|2.062,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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16:50KRSTL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 698, 517 adet işlem
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16:49ARDYZ
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16:48MARTI
Yüzde 6.09 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 055, 907 adet işlem
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16:47SILVR
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 565 adet işlem
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16:46BRYAT
Yüzde 6.09 oranında artışla 2, 510.00 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 125 adet işlem