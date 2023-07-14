***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
14.07.2023 12:04
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Risk Ölçüm Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172013
BIST
'
14:176.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,37
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1726,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1703
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1729,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2080
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:171.648,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.648,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:17
|EDIP
|12,98
|126.919.543
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|149.159.041
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.584.861
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.423.930
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.678.749
|% -9,98
|
|AVGYO
|8,64
|10.006.659
|% -9,91
|
|THYAO
|213,40
|5.586.886.213
|% 1,86
|
|ASELS
|70,15
|5.175.663.382
|% 3,16
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.389.723.811
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|ISCTR
|14,60
|2.324.428.936
|% -1,08
|
|YKBNK
|13,94
|2.180.043.998
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.121.142.404
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,85
|350.724.550
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,50
|2.711.237.393
|% 0,25
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1850
|26,1905
|% 0,65
|
|Euro
|29,4201
|29,4364
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2506
|34,4224
|% 0,42
|
|Frank
|30,3731
|30,5561
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9638
|6,9987
|% 0,63
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,25
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.607
|10.798
|15,00
|
|Yarım
|5.303
|5.423
|6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
14:17
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14:32XU100
Endeks 6, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 58, 519.00 milyon TL de
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14:32PASEU
Yüzde 4.52 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 090, 089 adet işlem
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14:31ULUUN
Yüzde 4.06 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 541 adet işlem
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14:30BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 692, 292 adet işlem
-
14:29ELITE
Yüzde 6.12 oranında artışla 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 968, 572 adet işlem