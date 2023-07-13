***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
13.07.2023 12:01
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171309
BIST
'
15:366.390
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 47,84
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3626,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0264
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3629,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1836
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:361.644,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.644,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EMKEL
|15,07
|120.234.031
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|25.274.014
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.078.396
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.566.078.738
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|68,05
|7.767.251.119
|% 7,50
|
|ASTOR
|84,50
|6.330.260.111
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|THYAO
|210,70
|4.512.930.421
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|EKGYO
|8,44
|2.850.705.455
|% 0,48
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,97
|617.166.258
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,06
|3.661.470.962
|% 4,16
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1475
|26,1529
|% 0,10
|
|Euro
|29,2322
|29,2476
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,66
|
|Frank
|30,1633
|30,3450
|% 0,59
|
|Riyal
|6,9490
|6,9838
|% 0,11
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,97
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.602
|10.801
|-25,00
|
|Yarım
|5.301
|5.425
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,00
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 03 artarak (% 0.69 ) 7, 042
-
15:51XU100
Endeks 6, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 285.00 milyon TL de
-
15:51YAPRK
Yüzde 7.60 oranında artışla 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 038 adet işlem
-
15:50VKING
Yüzde 4.65 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 116 adet işlem
-
15:49FORMT
Yüzde 9.64 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 338, 125 adet işlem