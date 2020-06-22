***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 16:31
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetim yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852304
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,60
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4928
|8,5354
|% 0,77
|
|Frank
|7,1931
|7,2365
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|12,19
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,50
|
|Tam
|2.575
|2.588
|36,40
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,80
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,49
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 4.98 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 321, 153 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde 6.22 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 707, 378 adet işlem
-
17:56SILVR
Yüzde 7.49 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 273, 071 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
-
17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de