***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 12:02
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852452
BIST
13:17116.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.051,70
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:176,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:177,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:17387,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,53
|Açılış
|: 387,82
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.412.676
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.500.429
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.408.729
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.908.884
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,65
|40.679.696
|% 8,96
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,88
|528.205.402
|% -6,19
|
|KRDMD
|2,99
|838.144.350
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|800.261.024
|% 7,84
|
|TSPOR
|7,88
|528.205.402
|% -6,19
|
|GARAN
|8,52
|445.966.997
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|391.395.753
|% 7,46
|
|KARSN
|2,75
|800.261.024
|% 7,84
|
|SKBNK
|1,44
|391.395.753
|% 7,46
|
|KRDMD
|2,99
|838.144.350
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,69
|306.450.536
|% 3,05
|
|ODAS
|2,20
|347.991.681
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5188
|8,5615
|% 0,10
|
|Frank
|7,2272
|7,2708
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,35
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.528
|4,40
|
|Tam
|2.580
|2.592
|4,60
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,20
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|0,58
|