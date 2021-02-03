***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 11:32
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 6.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.880.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 2880000 TRY 2880000 TRY 100
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kamil Melih Önder 2143200 TRY 74,42
Berrin Önder 576000 TRY 20
Nahit Zincirli 160000 TRY 5,56
Melsa Ararat Merrell 400 TRY 0,014
Alparslan Cemail Batuk 400 TRY 0,014
TOPLAM 2880000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907162
BIST
13:411.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
13:417,1537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0486
|Açılış
|: 7,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
13:418,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0644
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
13:41422,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,58
|Açılış
|: 422,63
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler13:39
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1457
|7,1501
|% -0,72
|
|Euro
|8,5897
|8,5996
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7850
|% -0,75
|
|Frank
|7,9306
|7,9783
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9036
|1,9131
|% -0,56
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,00
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.805
|2.847
|-5,00
|
|Tam
|2.792
|2.862
|-5,68
|
|Yarım
|1.350
|1.384
|-2,75
|
|Çeyrek
|677
|692
|-1,37
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,93
|57,93
|0,13
|