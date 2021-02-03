Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 11:32



***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 6.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.880.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 2880000 TRY 2880000 TRY 100

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kamil Melih Önder 2143200 TRY 74,42
Berrin Önder 576000 TRY 20
Nahit Zincirli 160000 TRY 5,56
Melsa Ararat Merrell 400 TRY 0,014
Alparslan Cemail Batuk 400 TRY 0,014
TOPLAM 2880000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907162


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:411.520
Değişim :  0,54% |  8,23
Açılış :  1.521  
Önceki Kapanış :  1.511  
En Yüksek
1.527 En Düşük
1.515
BIST En Aktif Hisseler13:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Dolar 7,1457 7,1501 % -0,72  
Euro 8,5897 8,5996 % -0,78  
Sterlin 9,7362 9,7850 % -0,75  
Frank 7,9306 7,9783 % -0,73  
Riyal 1,9036 1,9131 % -0,56  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.835 -1,00  
Altın Gr. 423 423 -2,52  
Cumhuriyet 2.805 2.847 -5,00  
Tam 2.792 2.862 -5,68  
Yarım 1.350 1.384 -2,75  
Çeyrek 677 692 -1,37  
Gümüş.Ons 26,61 26,65 0,20  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 -0,01  
B. Petrol 57,93 57,93 0,13  
Seans Raporu 13:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru