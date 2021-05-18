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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 15:23



***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Hakkı Yeten Caddesi, No:13 Terrace Fulya Center:2 D:28 Fulya, Şişli, İstanbul 212 215 60 30 212 215 51 29

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Berrin Önder Müfettiş/İç Kontrol Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936758


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.460
Değişim :  0,37% |  5,32
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
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1.460
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 8.552,50 3.634.813 % 10,00  
YBTAS 16.395,10 799.400 % 10,00  
NTGAZ 10,89 20.319.716 % 10,00  
TURGG 153,10 23.847.642 % 9,99  
FENER 28,44 321.148.084 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3505 8,3540 % 0,51  
Euro 10,1929 10,2005 % 0,90  
Sterlin 11,8271 11,8864 % 0,94  
Frank 9,2724 9,3282 % 1,16  
Riyal 2,2203 2,2314 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 0,16  
Altın Gr. 501 502 2,57  
Cumhuriyet 3.305 3.355 37,00  
Tam 3.289 3.372 30,26  
Yarım 1.590 1.631 14,64  
Çeyrek 797 815 7,32  
Gümüş.Ons 28,18 28,21 0,02  
Gümüş Gr. 7,57 7,58 0,04  
B. Petrol 69,19 69,19 -0,27  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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