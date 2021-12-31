***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2021 10:03
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 6000000 TRY 6000000 TRY 100
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kamil Melih Önder 4939200 TRY 82,32
Berrin Önder 900000 TRY 15
Nahit Zincirli 160000 TRY 2,67
Melsa Ararat Merrell 400 TRY 0,01
Alparslan Cemail Batuk 400 TRY 0,01
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987327
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0872
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2063
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05779,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 11,33
|Açılış
|: 779,93
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2679
|13,2695
|% 0,66
|
|Euro
|15,0865
|15,1333
|% 1,38
|
|Sterlin
|17,9094
|17,9992
|% 1,16
|
|Frank
|14,5005
|14,5878
|% 1,17
|
|Riyal
|3,5240
|3,5417
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.828
|9,79
|
|Altın Gr.
|777
|777
|8,32
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|0,15
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
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17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında