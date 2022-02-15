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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2022 11:06
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Kamil Melih Önder Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 82.32 Bağımsız Üye Değil
Ayşe Moroz Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Vedia Ayla Heyfegil Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anonim Şirket Yöneti/Ortak Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001751


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 791,00 8.050.702 % 10,00  
CEOEM 16,77 38.828.333 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.592.225 % 9,93  
DZGYO 3,29 21.181.721 % 9,67  
ATSYH 14,60 1.901.124 % 9,04  
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Frank 14,7085 14,7971 % 0,59  
Riyal 3,6288 3,6470 % 0,48  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -17,13  
Altın Gr. 814 815 -3,38  
Cumhuriyet 5.412 5.494 17,00  
Tam 5.386 5.522 17,82  
Yarım 2.603 2.671 8,62  
Çeyrek 1.306 1.336 4,31  
Gümüş.Ons 23,35 23,37 -0,51  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 -0,17  
B. Petrol 93,82 93,82 -2,66  
Seans Raporu 13:58
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