***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.09.2022 15:47
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Kamil Melih Önder Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür 82.71
Ayşe Moroz Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
Vedia Ayla Heyfegil Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anonim Şirket Yöneti/Ortak Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062347
BIST
15:373.633
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 111,58
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:3718,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:3718,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1821
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:371.014,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.014,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler15:37
|RODRG
|33,22
|9.296.962
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|HKTM
|38,84
|60.912.533
|% 9,97
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.537.471.104
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|485.967.191
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,18
|9.903.565.482
|% 7,91
|
|ISCTR
|12,56
|9.144.751.239
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,66
|6.465.460.990
|% 5,81
|
|EREGL
|33,46
|5.914.397.002
|% 3,08
|
|ASELS
|32,08
|5.788.998.885
|% 9,41
|
|EKGYO
|5,35
|4.439.416.379
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,56
|9.144.751.239
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,66
|6.465.460.990
|% 5,81
|
|AKBNK
|17,18
|9.903.565.482
|% 7,91
|
|KRDMD
|15,21
|3.609.433.653
|% 6,66
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2306
|18,2418
|% 0,04
|
|Euro
|18,4886
|18,4982
|% 0,99
|
|Sterlin
|21,2529
|21,3595
|% 0,87
|
|Frank
|19,0666
|19,1814
|% 0,79
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|10,87
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.889
|45,00
|
|Tam
|6.816
|6.864
|35,00
|
|Yarım
|3.321
|3.354
|16,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,37
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,87
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52AKSUE
Yüzde 7.20 oranında artışla 37.52 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 548 adet işlem
-
15:51AKBNK
Yüzde 7.98 oranında artışla 17.19 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 030, 466 adet işlem
-
15:50KRDMD
Yüzde 6.66 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 821, 613 adet işlem
-
15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 79 artarak (% 3.54 ) 4, 003
-
15:49XU100
Endeks 3, 629 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 07 üstünde . İşlem hacmi 91, 802.00 milyon TL de