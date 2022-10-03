***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 14:07
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 12.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066746
BIST
15:443.296
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 115,73
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.298
En Düşük
3.196
15:4418,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0668
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0600
|
18,5709
En Düşük
18,4910
15:4418,1894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 11,6876
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3315
|
18,2958
En Düşük
18,1202
15:44996,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,82
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:44
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.788.951
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|607.636.766
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|177.555.251
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.696.609
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|437.334
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.405.529
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|25.769.637
|% -6,78
|
|THYAO
|75,25
|4.686.846.119
|% 6,59
|
|SASA
|71,15
|2.530.020.379
|% 4,33
|
|TUPRS
|313,90
|1.725.697.423
|% 8,39
|
|YKBNK
|7,40
|1.435.759.551
|% 4,67
|
|ASELS
|30,10
|1.349.030.699
|% 2,73
|
|EKGYO
|3,99
|1.306.892.526
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,40
|1.435.759.551
|% 4,67
|
|ODAS
|6,55
|880.856.115
|% 3,31
|
|AKBNK
|11,80
|1.287.351.748
|% 4,52
|
|ISCTR
|7,89
|843.970.933
|% 4,92
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5653
|18,5685
|% 0,36
|
|Euro
|18,1640
|18,1894
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7756
|20,8798
|% 0,84
|
|Frank
|18,6970
|18,8096
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,29
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|4,90
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,82
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|35,00
|
|Tam
|6.701
|6.755
|23,00
|
|Yarım
|3.260
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,72
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,36
|
|B. Petrol
|88,72
|88,72
|3,58
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:57TUPRS
Yüzde 8.39 oranında artışla 313.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 608, 179 adet işlem
-
15:56NTGAZ
Yüzde 7.72 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 988, 174 adet işlem
-
15:55KONTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 64.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 918, 697 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, FROTO
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 38 artarak (% 3.67 ) 2, 922