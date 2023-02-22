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***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2023 10:36
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nahit Zincirli Portföy Yöneticisi 25.08.2021 212 215 60 30 nahit.zincirli@logosportfoy.com Düzey 3 / Türev Araçlar / Gayrimenkul Değerleme 01-02-2010 204401 / 30-11-2010 301748 / 06-04-2016 405601
Sevgi Uzunkavaklı Operasyon Müdürü 09.02.2016 212 215 60 30 sevgi.uzunkavakli@logosportfoy.com Düzey 3 / Türev Araçlar / Kurumsal Yönetim 25-03-2015 207249 / 03-03-2015 304367 / 03-03-2015 701572




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115875


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SEGYO 2,31 8.297.511 % 10,00  
BNTAS 7,02 72.739.035 % 9,86  
ISDMR 44,18 864.533.611 % 9,52  
BURVA 36,40 12.136.275 % 8,14  
RYGYO 11,93 73.987.991 % 8,06  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 18,8752 18,8784 % 0,06  
Euro 20,1135 20,1220 % 0,15  
Sterlin 22,8117 22,9261 % 0,19  
Frank 20,3055 20,4278 % 0,25  
Riyal 5,0167 5,0418 % 0,04  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 5,07  
Altın Gr. 1.115 1.115 1,81  
Cumhuriyet 7.609 7.724 5,00  
Tam 7.631 7.704 5,00  
Yarım 3.728 3.770 3,00  
Çeyrek 1.864 1.885 1,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,86 0,01  
Gümüş Gr. 13,21 13,24 -0,02  
B. Petrol 82,62 82,62 -0,43  
Seans Raporu 10:49
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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