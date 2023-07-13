***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 15:14
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Kamil Melih Önder Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür/Portföy Yöneticisi Finans Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür/Portföy Yöneticisi Düzey 3 / Türev Araçlar 22-09-2010 204757 / 07-03-2011 301946
Nahit Zincirli Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi/Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Düzey 3 / Türev Araçlar / Gayrimenkul Değerleme 01-02-2010 204401 / 30-11-2010 301748 / 06-04-2016 405601
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Teftiş birimi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Bilgi sistemleri Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171416
BIST