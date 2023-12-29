***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 16:25
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Mersiye Özgen
Teftiş birimi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Cüneyt Yüngül
Bilgi sistemleri Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230637
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1380
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5528
|29,5621
|% 0,47
|
|Euro
|32,7377
|32,7575
|% 0,26
|
|Sterlin
|37,5554
|37,7437
|% 0,52
|
|Frank
|35,1544
|35,3661
|% 1,21
|
|Riyal
|7,8598
|7,8992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,70
|1.005,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.106,86
|1.112,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,46
|77,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,38
|2.063,80
|% 0,66
|