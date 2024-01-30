***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.01.2024 15:42
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Berrin Önder Müfettiş/İç Kontrol Sorumlusu
Mersiye Özgen Risk Birimi Yöneticisi
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Logos Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Aksis Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243605
BIST
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16:108.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 17,93
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:1030,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:1032,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:101.986,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.986,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:10
|BYDNR
|32,78
|118.577.972
|% 10,00
|
|CATES
|88,00
|570.494.074
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|341.850.988
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.920.669
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,48
|162.654.698
|% -7,74
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|GARFA
|106,40
|79.253.845
|% -4,92
|
|KRSTL
|10,76
|175.142.960
|% -4,86
|
|MERIT
|87,05
|49.484.721
|% -4,86
|
|THYAO
|272,00
|8.116.323.794
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|EREGL
|43,52
|2.633.289.287
|% -0,46
|
|TCELL
|68,95
|2.627.087.448
|% -0,51
|
|EKGYO
|10,08
|1.892.034.412
|% -1,18
|
|ISCTR
|25,86
|3.214.398.727
|% 3,03
|
|TSPOR
|1,56
|192.348.392
|% -1,27
|
|YKBNK
|21,76
|2.655.619.478
|% 1,97
|
|QUAGR
|4,05
|479.762.650
|% 0,25
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3514
|30,3587
|% 0,04
|
|Euro
|32,9302
|32,9447
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3449
|38,5372
|% -0,28
|
|Frank
|35,0235
|35,2345
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0709
|8,1114
|% 0,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|927,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,90
|983,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,89
|2.036,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25ALCTL
Yüzde 4.45 oranında artışla 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 189 adet işlem
-
16:24TUCLK
Yüzde 6.68 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 290, 025 adet işlem
-
16:23EYGYO
Yüzde 4.59 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 039, 569 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, OYAKC, HEKTS
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 75 artarak (% 0.04 ) 7, 486