***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 12:12
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
2020/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 27 Ekim 2020 KARAR SAYISI : 2020/12 Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızdan incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Kamil Melih Önder Ayşe Moroz Yönetim Kurulu Başkanıİç Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884289
BIST
17:081.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:088,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:089,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1375
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:08501,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.043.793
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.630.026
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|GARAN
|6,86
|959.204.285
|% 1,33
|
|RTALB
|50,70
|883.381.072
|% 2,38
|
|SISE
|6,40
|832.669.299
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.061.402
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,70
|381.882.074
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,12
|474.785.263
|% 1,44
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1817
|8,1845
|% 1,25
|
|Euro
|9,6803
|9,6897
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,6267
|10,6800
|% 1,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:08
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 59 kaybederek (% -0.05 ) 1, 257
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Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 712.00 milyon TL de
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17:20RODRG
Yüzde 4.44 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 326 adet işlem
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17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de