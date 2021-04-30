***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 13:42
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 30 Nisan 2021 KARAR SAYISI : 2021/05 Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan mali tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızdan incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Kamil Melih ÖnderAyşe Moroz Genel Müdürİç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933255
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En Düşük
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|INTEM
|44,26
|8.440.727
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.272
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|79.846.134
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,41
|2.632.343
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.894.866
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.938.553
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,38
|71.699.897
|% -9,34
|
|KOZAL
|114,20
|791.977.270
|% 5,35
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|THYAO
|12,13
|550.938.962
|% 1,25
|
|EREGL
|19,09
|522.624.248
|% -0,88
|
|PETKM
|6,70
|492.589.731
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|459.770.578
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|196.642.796
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|163.931.614
|% 0,48
|
|PETKM
|6,70
|492.589.731
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|459.770.578
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|395.142.140
|% 0,28
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2753
|8,2797
|% 0,94
|
|Euro
|10,0037
|10,0107
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4551
|11,5126
|% 0,50
|
|Frank
|9,0487
|9,1032
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,80
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,06
|67,06
|-0,99
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