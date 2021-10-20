***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
20.10.2021 10:29
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971526
BIST
10:301.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.432
10:309,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3551
En Düşük
9,2835
10:3010,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,8959
En Düşük
10,8059
10:30533,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,81
|Açılış
|: 533,43
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UFUK
|22,54
|116.126
|% 9,95
|
|PRKAB
|20,54
|29.543.500
|% 8,56
|
|FADE
|9,19
|70.904.934
|% 5,75
|
|INVEO
|32,14
|36.625.317
|% 5,54
|
|CLEBI
|160,90
|14.515.825
|% 4,21
|
|KSTUR
|249,60
|282.797
|% -9,73
|
|KERVN
|0,80
|346.945
|% -8,05
|
|DOKTA
|22,50
|880.178
|% -7,56
|
|BIOEN
|28,50
|50.045.370
|% -5,00
|
|AKFGY
|5,41
|3.337.832
|% -3,22
|
|THYAO
|14,54
|404.629.891
|% 1,54
|
|GARAN
|9,00
|168.540.259
|% -0,33
|
|TUPRS
|131,10
|134.178.864
|% 0,69
|
|EREGL
|18,17
|95.910.927
|% 0,33
|
|FROTO
|171,40
|94.889.452
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,92
|91.061.551
|% 0,52
|
|THYAO
|14,54
|404.629.891
|% 1,54
|
|ZOREN
|1,60
|36.683.686
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,41
|47.511.927
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|168.540.259
|% -0,33
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3464
|9,3520
|% 0,62
|
|Euro
|10,8412
|10,8946
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,8364
|12,9008
|% 0,48
|
|Frank
|10,0622
|10,1228
|% 0,37
|
|Riyal
|2,4823
|2,4948
|% 0,52
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,00
|
|Altın Gr.
|533
|533
|4,68
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,61
|