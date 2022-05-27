***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
27.05.2022 11:46
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032890
BIST
14:332.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,38
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.452
14:3316,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0522
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4010
En Düşük
16,3130
14:3317,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0240
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
14:33980,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,55
|Açılış
|: 980,15
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler14:33
|RODRG
|17,60
|3.702.281
|% 10,00
|
|AKSA
|53,75
|213.330.834
|% 8,76
|
|ULUUN
|13,85
|171.268.705
|% 7,53
|
|HATEK
|20,78
|34.873.964
|% 7,11
|
|OYYAT
|82,90
|57.903.330
|% 6,42
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|269.260.527
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|RHEAG
|1,91
|593.451
|% -4,98
|
|BOBET
|5,24
|34.707.107
|% -4,20
|
|THYAO
|45,14
|2.715.764.297
|% 1,53
|
|KARSN
|6,66
|1.832.105.343
|% 4,06
|
|EREGL
|33,32
|1.160.055.734
|% 2,78
|
|KRDMD
|14,84
|1.142.007.061
|% 1,30
|
|SISE
|20,54
|1.014.743.822
|% -1,72
|
|KARSN
|6,66
|1.832.105.343
|% 4,06
|
|DOHOL
|3,81
|399.599.735
|% 1,33
|
|HALKB
|5,62
|580.969.593
|% 1,63
|
|AKFGY
|2,74
|269.260.527
|% -9,87
|
|EKGYO
|2,62
|243.826.352
|% 0,38
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3924
|16,4010
|% 0,32
|
|Euro
|17,5670
|17,5836
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5975
|20,7008
|% 0,25
|
|Frank
|17,0363
|17,1390
|% 0,35
|
|Riyal
|4,3583
|4,3802
|% 0,32
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,12
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,56
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.637
|42,86
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,73
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,20
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,40
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 07 artarak (% 0.04 ) 2, 734
-
14:48XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 21, 660.00 milyon TL de
-
14:47TIRE
Yüzde 4.02 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 495 adet işlem
-
14:45GEDIK
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 550, 582 adet işlem
-
14:44KNFRT
Yüzde 5.50 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 464, 554 adet işlem