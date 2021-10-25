***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.10.2021 12:27
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatrımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972151
BIST
14:371.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
14:379,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
14:3711,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0572
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
14:37560,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 7,18
|Açılış
|: 560,35
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MERIT
|26,18
|24.134.266
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.880.990
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.432.835
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.547.620
|% 9,77
|
|YUNSA
|12,25
|27.555.554
|% -8,24
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|AGESA
|20,14
|4.396.344
|% -6,06
|
|ANGEN
|22,90
|213.700.649
|% -5,14
|
|SERVE
|14,50
|147.565
|% -4,61
|
|GARAN
|9,03
|2.405.301.915
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,60
|749.877.579
|% 0,78
|
|SASA
|29,42
|710.610.011
|% 4,10
|
|AKBNK
|5,52
|586.436.050
|% 1,28
|
|TUPRS
|141,00
|584.859.677
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|749.877.579
|% 0,78
|
|GARAN
|9,03
|2.405.301.915
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,98
|339.121.608
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,52
|586.436.050
|% 1,28
|
|ODAS
|1,41
|108.779.581
|% 0,71
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6891
|9,6923
|% 0,93
|
|Euro
|11,2459
|11,2588
|% 0,59
|
|Sterlin
|13,2724
|13,3390
|% 0,80
|
|Frank
|10,4798
|10,5429
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5696
|2,5825
|% 0,67
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|8,54
|
|Altın Gr.
|562
|562
|8,11
|
|Cumhuriyet
|3.722
|3.778
|91,00
|
|Tam
|3.691
|3.784
|79,94
|
|Yarım
|1.785
|1.831
|39,61
|
|Çeyrek
|895
|915
|19,34
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|0,10
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,66
|