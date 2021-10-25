Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

25.10.2021 12:27



***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatrımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972151


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:371.488
Değişim :  0,51% |  7,61
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.491 En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 26,18 24.134.266 % 10,00  
DOBUR 45,24 3.880.990 % 9,97  
KSTUR 265,80 643.223 % 9,97  
TSPOR 4,43 65.432.835 % 9,93  
HEDEF 2,36 1.547.620 % 9,77  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Dolar 9,6891 9,6923 % 0,93  
Euro 11,2459 11,2588 % 0,59  
Sterlin 13,2724 13,3390 % 0,80  
Frank 10,4798 10,5429 % 0,36  
Riyal 2,5696 2,5825 % 0,67  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 8,54  
Altın Gr. 562 562 8,11  
Cumhuriyet 3.722 3.778 91,00  
Tam 3.691 3.784 79,94  
Yarım 1.785 1.831 39,61  
Çeyrek 895 915 19,34  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 0,11  
Gümüş Gr. 7,59 7,61 0,10  
B. Petrol 85,30 85,30 0,66  
Seans Raporu 14:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru