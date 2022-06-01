***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.06.2022 11:27
***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatrımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033815
BIST
14:182.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 28,35
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:1816,4541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0587
|Açılış
|: 16,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4541
En Düşük
16,3733
14:1817,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:18967,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 967,43
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:18
|OZRDN
|12,91
|2.072.315
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|16.761.805
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|22.543.685
|% 9,74
|
|SANFM
|36,80
|25.826.291
|% 9,52
|
|AKSEN
|23,06
|280.490.578
|% 9,19
|
|PSGYO
|13,03
|178.270.497
|% -9,51
|
|AVGYO
|2,85
|28.359.636
|% -8,36
|
|METRO
|1,12
|67.472.654
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|1.807.058
|% -5,63
|
|MEPET
|3,33
|18.666.258
|% -5,13
|
|THYAO
|49,70
|2.719.209.688
|% -0,40
|
|SASA
|38,06
|1.416.951.798
|% 4,33
|
|KRDMD
|14,91
|1.151.066.240
|% 1,43
|
|SISE
|21,08
|1.018.015.497
|% 0,48
|
|SAHOL
|20,90
|943.322.098
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,85
|712.906.348
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,74
|792.439.004
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,29
|140.674.536
|% 0,78
|
|KARSN
|7,15
|714.363.665
|% 2,29
|
|AKBNK
|8,44
|797.134.885
|% 0,96
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4438
|16,4541
|% 0,36
|
|Euro
|17,6289
|17,6556
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6309
|20,7344
|% 0,08
|
|Frank
|17,0226
|17,1252
|% -0,03
|
|Riyal
|4,3705
|4,3925
|% 0,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,31
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.453
|6.551
|-24,00
|
|Tam
|6.417
|6.577
|-26,04
|
|Yarım
|3.101
|3.181
|-12,59
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,04
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,74
|