***LRSHO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***LRSHO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [LRSHO]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmekte olan Loras Holding AŞ.nin A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 100 oranında artırılarak, A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 768.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 07.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 8.348.083,575 TL olup 09 - 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile B Grubu payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilen B grubu payların satış işlemlerinde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıERTUĞRUL ERDOĞAN 837.583 % 10,03 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAFUAT MAHMUZLU 600.000 % 7,19 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINATOLUN KUDALOĞLU 2.517.990 % 30,16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249667BIST