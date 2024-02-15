***LRSHO* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
15.02.2024 09:28
***LRSHO******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmekte olan Loras Holding AŞ.nin A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 100 oranında artırılarak, A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 768.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 07.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 8.348.083,575 TL olup 09 - 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile B Grubu payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilen B grubu payların satış işlemlerinde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ERTUĞRUL ERDOĞAN 837.583 % 10,03 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
FUAT MAHMUZLU 600.000 % 7,19 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 2.517.990 % 30,16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249667
BIST