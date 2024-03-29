***LRSHO******BURVA******ICUGS******MEKAG******OFSYM******SOKE******GEREL******TSPOR******MARBL******MHRGY******SANEL******PSDTC******IEYHO******TUREX******DMRGD******ORGE******SEKUR******PAMEL******SELGD******MARTI******RALYH******ULAS******ERSU******USAK******PNSUT******MEPET******VANGD******MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BURVA, DMRGD, ERSU, GEREL, ICUGS, IEYHO, LRSHO, MARBL, MARTI, MEKAG, MEPET, MHRGY, MRGYO, OFSYM, ORGE, PAMEL, PNSUT, PSDTC, RALYH, SANEL, SEKUR, SELGD, SOKE, TSPOR, TUREX, ULAS, USAK, VANGD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBorsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264362BIST