***LRSHO* *BURVA* *ICUGS* *MEKAG* *OFSYM* *SOKE* *GEREL* *TSPOR* *MARBL* *MHRGY* *SANEL* *PSDTC* *IEYHO* *TUREX* *DMRGD* *ORGE* *SEKUR* *PAMEL* *SELGD*
29.03.2024 17:26
***LRSHO******BURVA******ICUGS******MEKAG******OFSYM******SOKE******GEREL******TSPOR******MARBL******MHRGY******SANEL******PSDTC******IEYHO******TUREX******DMRGD******ORGE******SEKUR******PAMEL******SELGD******MARTI******RALYH******ULAS******ERSU******USAK******PNSUT******MEPET******VANGD******MRGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BURVA, DMRGD, ERSU, GEREL, ICUGS, IEYHO, LRSHO, MARBL, MARTI, MEKAG, MEPET, MHRGY, MRGYO, OFSYM, ORGE, PAMEL, PNSUT, PSDTC, RALYH, SANEL, SEKUR, SELGD, SOKE, TSPOR, TUREX, ULAS, USAK, VANGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri ekte yer almaktadır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264362
BIST