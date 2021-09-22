***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.09.2021 09:16
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat:43,83 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964802
BIST
11:171.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
11:178,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6467
En Düşük
8,6023
11:1710,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0234
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1617
En Düşük
10,0882
11:17493,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 493,12
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KIMMR
|3,85
|777.369
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.717.002
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.400.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|8.111.585
|% 9,93
|
|MERIT
|16,80
|140.330
|% 7,35
|
|NUGYO
|11,01
|35.615.340
|% -7,56
|
|AVGYO
|2,29
|37.830.835
|% -7,29
|
|NIBAS
|9,02
|4.132.644
|% -4,95
|
|SELGD
|5,05
|1.399.894
|% -4,72
|
|EUKYO
|6,01
|549.113
|% -4,15
|
|THYAO
|13,06
|385.790.363
|% 0,08
|
|EREGL
|16,47
|314.706.296
|% 2,55
|
|TEZOL
|17,62
|276.776.579
|% 4,57
|
|GARAN
|9,25
|247.131.012
|% 0,76
|
|KRDMD
|6,43
|243.063.557
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,40
|122.377.376
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,43
|243.063.557
|% 1,90
|
|IZMDC
|2,40
|73.027.352
|% 2,56
|
|THYAO
|13,06
|385.790.363
|% 0,08
|
|GARAN
|9,25
|247.131.012
|% 0,76
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6390
|8,6415
|% 0,17
|
|Euro
|10,1331
|10,1381
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,7499
|11,8088
|% -0,01
|
|Frank
|9,3163
|9,3725
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,14
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,35
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|0,79
|
Seans Raporu
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