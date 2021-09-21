***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.09.2021 16:52
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LUKSK
22.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LUKS KADIFE LUKSK 0,15 0,1275
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964750
BIST
17:321.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,83
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
17:328,6486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:3210,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0127
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:32493,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,29
|Açılış
|: 493,87
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
494,44
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:30
|PENTA
|148,50
|31.047.233
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|169.515.025
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.961.614
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.389.936
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,47
|24.112.020
|% -9,85
|
|METRO
|1,40
|37.528.047
|% -7,89
|
|TSGYO
|2,89
|29.843.150
|% -7,67
|
|SANFM
|23,20
|10.426.415
|% -7,20
|
|NUGYO
|12,42
|18.061.423
|% -6,12
|
|THYAO
|12,97
|1.584.063.014
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|1.214.161.443
|% 0,88
|
|TUPRS
|109,50
|772.623.474
|% 1,86
|
|TEZOL
|16,96
|596.223.114
|% -5,46
|
|EREGL
|16,07
|514.813.118
|% -2,55
|
|YKBNK
|2,37
|451.735.756
|% -0,42
|
|EKGYO
|1,76
|277.600.140
|% -1,12
|
|GARAN
|9,16
|1.214.161.443
|% 0,88
|
|THYAO
|12,97
|1.584.063.014
|% 1,25
|
|TSKB
|1,20
|89.372.391
|% -0,83
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6484
|8,6509
|% -0,16
|
|Euro
|10,1463
|10,1501
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7804
|11,8394
|% -0,17
|
|Frank
|9,3304
|9,3866
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3009
|2,3125
|% -0,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,60
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|20,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|21,59
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|10,44
|
|Çeyrek
|789
|807
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|-0,05
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45SELVA
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 270, 918 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 02 kaybederek (% -0.57 ) 1, 216
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KTSKR, RYSAS, IHYAY, PENTA, AKFGY, RALYH, UZERB
-
17:44
ORCAY, EGEPO, SODSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
NIBAS, ISKUR, HUBVC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında