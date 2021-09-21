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***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

21.09.2021 16:52



***LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler LUKSK

22.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
LUKS KADIFE LUKSK 0,15 0,1275


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964750


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