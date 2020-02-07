***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 14:12
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817589
BIST
16:35121.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -481,84
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:355,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9947
En Düşük
5,9771
16:356,5711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:35301,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,14
|Açılış
|: 301,74
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.479.907
|% 19,97
|
|ARENA
|13,15
|43.078.293
|% 19,44
|
|LINK
|34,64
|30.857.380
|% 17,34
|
|AYCES
|11,59
|6.017.434
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,73
|42.103.484
|% 14,86
|
|DOKTA
|54,45
|72.865.154
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
|
|BURVA
|15,10
|159.250
|% -8,48
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|THYAO
|14,60
|783.863.424
|% -0,95
|
|GUSGR
|2,82
|509.151.916
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|398.740.334
|% 0,68
|
|SODA
|6,58
|332.481.339
|% 3,13
|
|YKBNK
|3,14
|293.266.344
|% -0,32
|
|IHLGM
|1,24
|279.128.206
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,82
|509.151.916
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,96
|398.740.334
|% 0,68
|
|ODAS
|2,25
|250.601.939
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,14
|293.266.344
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7257
|7,7645
|% 0,12
|
|Frank
|6,1097
|6,1465
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5919
|1,5998
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,39
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|2,03
|
|Yarım
|961
|985
|0,99
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,37
|54,37
|-0,56
|