***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 15:04
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820350
BIST
16:32115.938
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -3.257,70
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:326,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:326,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:32317,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,56
|Açılış
|: 317,02
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,27
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.260.351
|% 19,87
|
|QNBFL
|148,80
|7.613.336
|% 12,73
|
|HATEK
|9,44
|36.183.518
|% 10,28
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,15
|83.212.416
|% 4,79
|
|TSPOR
|6,23
|776.176.134
|% -19,92
|
|TKNSA
|6,75
|51.019.878
|% -19,45
|
|GSRAY
|3,15
|884.074.284
|% -19,23
|
|VERTU
|5,36
|37.243.366
|% -18,79
|
|HUBVC
|26,82
|57.263.619
|% -17,93
|
|ASELS
|28,26
|1.416.783.747
|% -5,10
|
|THYAO
|14,40
|1.228.458.453
|% -3,36
|
|BJKAS
|3,09
|1.173.702.057
|% -12,22
|
|GSRAY
|3,15
|884.074.284
|% -19,23
|
|FENER
|16,40
|806.240.312
|% -15,64
|
|BJKAS
|3,09
|1.173.702.057
|% -12,22
|
|CEMAS
|1,23
|358.227.683
|% -6,82
|
|GSRAY
|3,15
|884.074.284
|% -19,23
|
|EKGYO
|1,51
|306.074.394
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,19
|224.873.472
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8272
|7,8665
|% -0,15
|
|Frank
|6,1765
|6,2137
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|5,35
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,62
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,42
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,71
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|