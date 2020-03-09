***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:50
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825319
BIST
12:02105.956
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -3.644,43
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:026,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0924
12:026,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0596
|Açılış
|: 6,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:02328,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,14
|Açılış
|: 328,94
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,95
|34.653.503
|% 11,58
|
|DEVA
|10,30
|88.857.259
|% 6,96
|
|SELEC
|6,75
|6.833.934
|% 5,47
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.072.460
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|5.473.624
|% -10,24
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|DOCO
|419,80
|1.933.550
|% -9,11
|
|THYAO
|10,80
|392.853.911
|% -3,05
|
|ASELS
|28,70
|283.526.555
|% -3,82
|
|GARAN
|9,62
|142.954.314
|% -4,09
|
|PETKM
|3,44
|116.793.760
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,33
|105.179.591
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|79.943.578
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|105.179.591
|% -4,12
|
|ODAS
|2,01
|89.153.111
|% -2,90
|
|KARSN
|1,81
|73.954.024
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,40
|56.259.645
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9987
|8,0389
|% 1,12
|
|Frank
|6,5541
|6,5935
|% 1,48
|
|Riyal
|1,6205
|1,6286
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,59
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,18
|36,18
|-9,09
|
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