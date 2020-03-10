***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:12
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826097
BIST
15:14104.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.022,11
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
104.112
15:146,1247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:146,9740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0558
|Açılış
|: 6,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:14327,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,04
|Açılış
|: 327,78
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.594.425
|% 14,73
|
|HATEK
|9,00
|16.686.386
|% 14,65
|
|DAGHL
|3,23
|5.257.634
|% 13,33
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|GARFA
|4,45
|24.302.335
|% 9,88
|
|OYAYO
|5,62
|817.570
|% -14,98
|
|TGSAS
|4,30
|2.977.352
|% -6,52
|
|USAK
|1,43
|10.096.921
|% -5,92
|
|GSRAY
|2,84
|97.491.365
|% -5,65
|
|TDGYO
|1,84
|3.687.753
|% -5,64
|
|THYAO
|10,67
|646.048.925
|% 2,79
|
|ASELS
|27,82
|544.384.308
|% 0,22
|
|GARAN
|9,51
|373.096.325
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,36
|307.153.294
|% 3,06
|
|ODAS
|1,88
|166.956.481
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,36
|307.153.294
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,28
|118.446.220
|% 1,59
|
|ODAS
|1,88
|166.956.481
|% 0,53
|
|THYAO
|10,67
|646.048.925
|% 2,79
|
|EKGYO
|1,37
|78.475.444
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9629
|8,0028
|% -0,90
|
|Frank
|6,5492
|6,5886
|% -0,94
|
|Riyal
|1,6274
|1,6356
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,54
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-4,54
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-2,20
|
|Çeyrek
|525
|537
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,61
|37,61
|3,25
|