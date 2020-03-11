LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,94
|174.553.417
|% 18,32
|RTALB
|2,23
|35.107.337
|% 16,15
|SELEC
|7,11
|78.781.063
|% 15,61
|DEVA
|9,58
|119.793.275
|% 15,56
|BIZIM
|8,95
|22.039.735
|% 13,58
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9466
|7,9864
|% 0,24
|Frank
|6,5664
|6,6059
|% 0,66
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|17,13
|Altın Gr.
|330
|330
|3,85
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|Tam
|2.179
|2.233
|23,55
|Yarım
|1.053
|1.080
|11,39
|Çeyrek
|528
|540
|5,70
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|0,18
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|B. Petrol
|36,25
|36,25
|-0,97
Seans Raporu
- 14:27ISBIR Yüzde -8.69 oranında düşüşle 518.00 lira fiyatla işlem gören hissede 74 adet işlem
- 14:26SONME Yüzde -7.74 oranında düşüşle 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 356 adet işlem
- 14:25IEYHO Yüzde -7.84 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 095, 101 adet işlem
- 14:24 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, KRDMD, ARCLK
- 14:24 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, TCELL, GARAN