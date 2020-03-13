***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:26
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827998
BIST
10:2293.777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 137,22
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:226,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2779
10:227,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0228
10:22322,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,08
|Açılış
|: 322,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,23
|4.289.880
|% 8,18
|
|RTALB
|2,96
|21.057.140
|% 7,25
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|YGYO
|0,36
|1.365.326
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ASELS
|24,12
|105.666.767
|% -0,99
|
|THYAO
|8,38
|84.069.005
|% -1,18
|
|GARAN
|8,85
|52.200.996
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,12
|32.577.090
|% -0,47
|
|ECILC
|4,50
|27.642.609
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,12
|32.577.090
|% -0,47
|
|TSKB
|0,92
|12.992.659
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,13
|14.487.846
|% -1,74
|
|KARSN
|1,28
|13.801.115
|% 0,79
|
|KRDMD
|1,97
|21.513.662
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8961
|7,9357
|% -0,19
|
|Frank
|6,6510
|6,6911
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6734
|1,6818
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,53
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,61
|15,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,01
|34,01
|0,79
|