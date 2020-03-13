***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:05
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828211
BIST
12:5595.356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 1.716,40
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:556,2641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0532
|Açılış
|: 6,2640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:556,9971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0758
|Açılış
|: 6,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:55318,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,78
|Açılış
|: 318,58
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.664.374
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|KUYAS
|1,05
|5.405.869
|% 8,25
|
|BNTAS
|1,80
|6.182.296
|% 7,78
|
|AKGRT
|5,08
|3.417.217
|% -15,05
|
|ECZYT
|9,81
|22.113.836
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|ASELS
|25,00
|525.604.626
|% 2,63
|
|THYAO
|8,84
|463.409.887
|% 4,25
|
|GARAN
|9,16
|270.363.377
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|183.405.866
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|146.842.319
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|128.021.590
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|83.566.987
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.405.866
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|146.842.319
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|76.862.539
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8650
|7,9044
|% -0,58
|
|Frank
|6,5985
|6,6383
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6639
|1,6723
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,75
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,52
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,26
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,77
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,77
|34,77
|1,55
|