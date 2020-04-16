***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:26
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838592
BIST
17:1495.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,62
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:146,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:147,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:14386,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,95
|Açılış
|: 386,44
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.799.594
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|92.677.137
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.811.730
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.497.557
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.151.936
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.584.407
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.903.886
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.659.709
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.903.886
|% -9,97
|
|ASELS
|26,44
|1.082.138.193
|% 0,00
|
|THYAO
|10,14
|974.190.288
|% -2,12
|
|ECILC
|4,77
|888.095.893
|% 9,15
|
|GARAN
|8,22
|812.409.874
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,05
|233.519.309
|% 2,94
|
|ECILC
|4,77
|888.095.893
|% 9,15
|
|IHLAS
|0,67
|101.062.016
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.375.069
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|280.288.403
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6479
|8,6913
|% 0,21
|
|Frank
|7,1524
|7,1955
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8400
|1,8492
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,87
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.529
|25,00
|
|Tam
|2.541
|2.603
|25,70
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|12,50
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
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