***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:11
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844317
BIST
10:0497.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 143,91
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.060
En Düşük
97.740
10:047,0147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0584
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:047,5930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0563
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:04383,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,42
|Açılış
|: 383,61
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.090.896
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PETUN
|18,59
|1.907.153
|% -6,96
|
|KRDMA
|2,71
|5.121.250
|% -6,87
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,88
|43.867.884
|% -0,51
|
|ECILC
|5,00
|37.297.060
|% 1,42
|
|ALKIM
|15,54
|36.229.214
|% 7,25
|
|VAKBN
|4,61
|31.942.363
|% 0,88
|
|HALKB
|5,36
|25.894.675
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|17.520.721
|% -0,83
|
|ISFIN
|3,88
|43.867.884
|% -0,51
|
|IHLAS
|0,67
|6.544.623
|% -2,90
|
|ODAS
|1,83
|14.626.054
|% 1,10
|
|ECILC
|5,00
|37.297.060
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6333
|8,6766
|% -0,73
|
|Frank
|7,1953
|7,2386
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8633
|1,8727
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|4,13
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.518
|-19,80
|
|Tam
|2.541
|2.583
|-20,30
|
|Yarım
|1.240
|1.263
|-9,90
|
|Çeyrek
|618
|632
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|0,33
|
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