***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 11:44
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847617
BIST
13:02104.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -379,19
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:026,8286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8286
En Düşük
6,8095
13:027,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6052
En Düşük
7,5388
13:02378,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,44
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,95
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.467
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.598.229
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|17.701.225
|% 9,54
|
|MARKA
|1,56
|12.538.537
|% 9,09
|
|GLBMD
|4,81
|4.081.174
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.051.110
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.304.688
|% -9,97
|
|GLRYH
|10,57
|611.950
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|996.838.903
|% 1,29
|
|THYAO
|12,45
|583.309.485
|% -1,81
|
|GSRAY
|3,25
|386.024.225
|% 5,18
|
|AKBNK
|5,65
|272.772.385
|% -0,18
|
|TUKAS
|9,05
|270.240.141
|% -4,74
|
|EKGYO
|1,44
|183.834.213
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|996.838.903
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,25
|386.024.225
|% 5,18
|
|TSKB
|1,06
|93.573.231
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|68.449.637
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3699
|8,4118
|% 0,01
|
|Frank
|7,0726
|7,1152
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|7,58
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.486
|12,50
|
|Tam
|2.528
|2.555
|5,30
|
|Yarım
|1.234
|1.247
|6,30
|
|Çeyrek
|617
|624
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|-0,90
|