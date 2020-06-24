***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 11:40
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852612
BIST
11:53115.047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -291,65
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:536,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:537,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:53391,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,16
|Açılış
|: 391,44
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,50
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.326.449
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|12.736.361
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|AYEN
|4,30
|127.054.322
|% 7,23
|
|PETUN
|19,62
|46.647.229
|% 7,21
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,54
|10.873.034
|% -7,51
|
|BAYRK
|8,34
|6.133.049
|% -7,13
|
|RTALB
|32,86
|31.907.758
|% -6,06
|
|GUSGR
|4,76
|543.153.230
|% 4,16
|
|GARAN
|8,36
|410.575.566
|% -1,18
|
|KARSN
|2,85
|407.332.887
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,02
|376.214.837
|% 2,03
|
|ECILC
|6,29
|311.572.692
|% -0,32
|
|KARSN
|2,85
|407.332.887
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,02
|376.214.837
|% 2,03
|
|GUSGR
|4,76
|543.153.230
|% 4,16
|
|EKGYO
|1,93
|205.549.297
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|90.865.307
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5494
|8,5923
|% 0,04
|
|Frank
|7,2288
|7,2723
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,68
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|7,80
|
|Tam
|2.599
|2.611
|8,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|4,00
|
|Çeyrek
|635
|639
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,41
|